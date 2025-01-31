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У отравившихся в кунгурском кафе найден возбудитель сальмонеллеза

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю выявило нарушения санитарного законодательства в деятельности кунгурского кафе «Shaurma-kosmos» (ИП Имомов Ш.Р.). Как сообщает пресс-служба ведомства, по предварительным данным, у заболевших выявлен возбудитель сальмонеллеза. Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что в Кунгуре возбуждено уголовное дело по факту отравления граждан в кафе.

Фото: страница заведения в соцсети

Фото: страница заведения в соцсети

В рамках санитарно-эпидемиологического расследования был проведен отбор проб воды, пищевых продуктов и сырья, обследованы сотрудники заведения. После выявления нарушений санитарного законодательства деятельность кафе временно приостановлена до решения Кунгурского городского суда.

Сегодня «Ъ-Прикамье» сообщал, что Кунгурским СУ СК России по Пермскому краю по факту отравления граждан в одном из кафе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что 14 местных жителей, в том числе четверо детей, обратились в городскую больницу с симптомами отравления. Все они приобретали шаурму в одном и том же заведении общественного питания. Точное количество потерпевших уточняется.

ОБНОВЛЕНО: В краевом минздраве пояснили «Ъ-Прикамье», что на текущий момент за медицинской помощью в Кунгуре с симптомами отравления обратились 32 человека, из них 13 - дети. При этом 29 человек, включая 11 детей, были госпитализированы. Сейчас они находятся в состоянии средней степени тяжести. Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь.

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