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Роспотребнадзор: рыба из Черного моря безопасна

Роспотребнадзор провел 866 исследований рыбы, добытой в Черном море после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов. В пресс-службе ведомства сообщили, что несоответствий гигиеническим нормативам не выявлено.

Фото: пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю

Для оценки безопасности рыбной продукции ведомство использует лабораторные мощности в Анапе и Ялте. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.

Ведомство также опубликовало рекомендации для волонтеров, чистящих побережье от загрязнения нефтепродуктами. Оптимальной продолжительностью работы эксперты считают шесть часов с перерывами: час отдыха после каждых двух часов работы. Уборку советуют проводить с наветренной стороны, избегая прямого взаимодействия с мазутом. Трудоемкие задачи следует выполнять с помощью подъемных механизмов, чтобы уменьшить физические нагрузки. Волонтеров советуют обеспечивать защитной одеждой и средствами индивидуальной защиты.

Татьяна Ручкина

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