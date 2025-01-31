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Полигоны в Екатеринбурге начнут бесплатно принимать снег

Снежные полигоны в Екатеринбурге с 1 февраля начнут принимать снег от управляющих организаций бесплатно. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Компаниям и ТСЖ необходимо будет подать заявку, чтобы получить бесплатный доступ на полигоны. Подобная практика уже была внедрена в прошлом году, она связана с тем, что снег с придомовых территорий необходимо вывезти до наступления оттепели.

«За всю зиму в городе выпало уже 67 % от нормы осадков – это около 89 миллиметров в водном столбе. К счастью, в отличие от прошлого года, аномальных метелей пока не было, поэтому с уборкой мы справляемся удовлетворительно»,— сказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Обычно стоимость услуги составляет 160 руб. за кубометр снега. С начала года в Екатеринбурге вывезли уже 450 тыс. тонн снега. По словам главы Орджоникидзевского района Романа Кравченко, специалисты районного ДЭУ закончили тестировать химические противогололедные материалы (ПГМ) для тротуаров. Его состав более «мягкий», чем у ПГМ, которые используются для дороги. В частности, в состав добавляют мрамор мелкой фракции, который не создает ощущения грязи за счет светлого цвета. Опыт Орджоникидзевского района распространят на другие районы города.

Анна Капустина

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