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Начальник миграционного отдела полиции в Копейске арестована на два месяца

Суд в Копейске избрал меру пресечения в виде заключения под стражу начальнику отдела по вопросам миграции городского ОМВД России Анастасии Литвиновой, которую накануне задержали сотрудники УФСБ России по региону по подозрению в получении взяток (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Срок пребывания в следственном изоляторе — до 30 марта, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в 2023 году начальница через посредника получила деньги от иностранца за быстрое оформление гражданства РФ. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области, сумма взятки составила 15 тыс. руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ранее Центральный районный суд Челябинска отправил под стражу начальника миграционного подразделения отдела «Тракторозаводский» УМВД России по Челябинску Игоря Шатохина.

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