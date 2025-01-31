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Нижегородские власти предоставят землю без торгов под лифты для инвалидов

Минимущества Нижегородской области опубликовало для общественных обсуждений проект поправок в областной закон «О регулировании земельных отношений». Документ необходим для разработки проектных решений, которые должны обеспечить инвалидам и маломобильным гражданам условия для передвижения.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Для этого закон планируется дополнить пунктом, согласно которому под строительство специальных лифтов для перемещения инвалидов выделят земельные участки в аренду без торгов. Подобные объекты отнесут к категории коммунально-бытовых, их можно будет разместить на земельных участках с видом разрешенного использования «транспорт», следует из пояснительной записки к проекту поправок.

Проект подготовлен по поручению губернатора Глеба Никитина и должен обеспечить доступ маломобильных граждан к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. После общественных обсуждений поправки внесут на рассмотрение областного заксобрания.

Владимир Зубарев

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