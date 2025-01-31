Облсуд обязал мэрию Магнитогорска организовать места для выгула животных

Челябинский областной суд по иску прокуратуры обязал администрацию Магнитогорска определить места для выгула домашних животных. Сейчас в город нет ни одной площадки, сообщает региональное надзорное ведомство.

Бездействие администрации выявила прокуратура Ленинского района Магнитогорска в ходе проверки. Прокурор направил в суд иск, в котором просил признать бездействие мэрии незаконным и обязать чиновников издать нормативно-правовой акт, определяющий разрешенные для выгула домашних животных места.

Правобережный районный суд Магнитогорска 7 октября 2024 года отказал надзорному ведомству в иске. Прокуратура обжаловала решение в апелляционную инстанцию. В результате Челябинский областной суд отменил решение районного суда и обязал ответчика разработать и принять документ, определяющий площадки для выгула зверей.