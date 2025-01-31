В Челнах задержали двух мужчин по подозрению в поджоге жилого пятиэтажного дома

Набережночелнинская полиция задержала двух мужчин 37 и 45 лет, подозреваемых в поджоге жилого пятиэтажного дома. Они пронесли в подъезд пятилитровую канистру с бензином, после чего подожгли лестницу. Об этом сообщает управление МВД России по Набережным Челнам.

Сообщение о поджоге поступило в полицию 26 января. Жильцов напугал хлопок, который произошел в результате горения. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и другие службы.

Пострадавших в результате поджога нет. Были повреждены стены и входная группа дверей подъезда. Газопровод и электричество остались в целости.

Полицейские выяснили, что поджог на лестничной площадке второго этажа совершили двое мужчин: 37-летний челнинец и 45-летний житель Тукаевского района. Оба неоднократно судимые.

Задержанные признали свою вину. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Артём Дергунов