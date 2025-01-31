Суд снял запрет на изъятие лизинговой техники у «Башкиравтодора»

Арбитражный суд Башкирии отменил обеспечительные меры в виде запрета компании «Восток-лизинг» и третьим лицам изымать лизинговую технику у «Башкиравтодора». Ограничения были введены в июне прошлого года по просьбе временного управляющего «Башкиравтодора» Александра Путинцева в рамках дела о банкротстве. С просьбой отменить обеспечительные меры в суд обратился «Восток-лизинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Как следует из нового судебного акта, с 2020 года «Башкиравтодор» арендует у «Восток-лизинга» 54 самосвала КамАЗ. В июне 2024 года лизингодатель в одностороннем порядке расторг договоры финансовой аренды из-за отказа «Башкиравтодора» исполнять свои обязательства по контракту. На начало октября 2024 года задолженность уфимской компании достигла 16,7 млн руб.

Отменяя запрет на изъятие техники, суд учел, что одностороннее расторжение договоров не говорит о совершении «Восток-лизингом» действий с целью причинить вред должнику и его кредиторам. Довод «Башкиравтодора» об использовании самосвалов для исполнения контрактов был отклонен.

Как сообщал «Ъ-Уфа», ранее арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти удовлетворил требования ООО «Балтийский лизинг», намеревающегося изъять технику, предоставленную «Башкиравтодору» в аренду. Кроме того, в арбитражных судах находится еще несколько дел об изъятии дорожной техники у дорожного подрядчика, в том числе по иску «Восток-лизинга».

АО «Башкиравтодор» зарегистрировано в Уфе в 2010 году в результате преобразования одноименного ГУП, является крупнейшим дорожным подрядчиком Башкирии. Контрольным пакетом акций компании владеет министерство земельных и имущественных отношений Башкирии. В мае 2024 года в компании введена процедура банкротства, общая сумма требований кредиторов может превышать 8,5 млрд руб. В 2023 году убыток АО составил 4,1 млрд руб. при выручке 13 млрд руб.

ООО «Восток-лизинг» зарегистрировано в 2004 году в Альметьевске. Уставный капитал — 70 млн руб., учредителем является Рустем Тахаутдинов. По данным Rusprofile, в 2023 году выручка компании составила 4,8 млрд руб., чистая прибыль — 2,1 млрд руб.

Идэль Гумеров