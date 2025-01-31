В Самарской области на трассе столкнулись грузовики, есть пострадавший

ДТП с двумя большегрузами произошло в Самарской области в пятницу, 31 января. Происшествие случилось в Волжском районе вблизи поселка Самарский. Об этом сообщает Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Произошло столкновение двух большегрузов. Пострадал водитель одного из транспортных средств»,— говорится в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали. Специалисты отключили аккумуляторные батареи столкнувшихся машин и смыли с дорожного полотна разлившееся топливо.

Георгий Портнов