В Самарской области на трассе столкнулись грузовики, есть пострадавший
ДТП с двумя большегрузами произошло в Самарской области в пятницу, 31 января. Происшествие случилось в Волжском районе вблизи поселка Самарский. Об этом сообщает Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям Самарской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Произошло столкновение двух большегрузов. Пострадал водитель одного из транспортных средств»,— говорится в сообщении.
Пострадавшего госпитализировали. Специалисты отключили аккумуляторные батареи столкнувшихся машин и смыли с дорожного полотна разлившееся топливо.