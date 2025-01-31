70% выпускников колледжей в Ижевске принимаются на работу без опыта

7 из 10 выпускников колледжей Ижевска принимаются на работу в компании без опыта, следует из опроса сервиса SuperJob. Наиболее лояльны к новичкам в банковской и производственной отраслях, а также в сфере продаж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Чаще других к молодым специалистам открыты компании с численностью сотрудников более 1 тыс. человек. Там готовы принимать на работу 9 из 10 кандидатов.

Опрос выпускников колледжей 2020-2024 гг. показал, что 36% из них после окончания учебы устроились на работу по специальности. Девушки устраиваются на работу по направлению образования чаще, чем представители мужского пола.

25% респондентов работают в смежных профессиях, 39% работают в сферах, не связанных с образованием. Качество полученных знаний в колледжах в среднем оценивали на четверку.