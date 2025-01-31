Первый астрономический фестиваль проведут в Свердловской области астрономы УрФУ

Уральский федеральный университет (УрФУ) проведет первый астрономический фестиваль с 1 по 10 августа в Коуровской астрономической обсерватории, сообщили в пресс-службе вуза.

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В программе фестиваля запланированы мастер-классы от астрономов-любителей, лекции от ведущих ученых, а также мероприятия для семей. Помимо лекций гости смогут увидеть звезды, планеты и туманности в телескопы, а также принять участие в астрофизическом шоу.

«Мы планируем провести цикл мероприятий под общим названием "Астрофестиваль". Это будут как мастер-классы от людей, которые наблюдают в телескопы и любителей астрономии, так и лекции от ведущих ученых астрономов России»,— рассказал исполняющий обязанности директора Коуровской обсерватории УрФУ Вадим Крушинский.

По его словам, организация «Астрофестиваля» является логичным продолжением просветительской работы обсерватории, которая проводит экскурсии для более чем 10 тыс. человек в год.

Создание Коуровской астрономической обсерватории началось после экспедиции по наблюдению солнечного затмения под руководством Клавдии Бархатовой, указано на сайте обсерватории. Начало строительства состоялось в 1963 году, и спустя два года было завершено. Днем рождения Коуровской обсерватории считается 12 января 1965 года. Обсерватория является научно-учебным подразделением Института естественных наук и математики УрФУ.

Полина Щуцкая