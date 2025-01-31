В Туапсе арендатор земли выплатил 2 млн рублей за незаконную рубку леса

Прокуратура Туапсинского района добилась взыскания 2 млн руб. с арендатора земельного участка за ущерб, причиненный незаконной рубкой леса. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ходе проверки соблюдения лесного законодательства прокуратура Туапсе выявила факт незаконной рубки леса организацией, которая арендует участки. В полиции возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка, совершенная в особо крупном размере). Прокурор также подал иск в суд о взыскании причиненного ущерба на сумму 2 млн руб.

Суд удовлетворил требования прокуроры. Нарушители выплатили сумму причиненного ущерба.

Мария Удовик