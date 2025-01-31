Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Туапсе арендатор земли выплатил 2 млн рублей за незаконную рубку леса

Прокуратура Туапсинского района добилась взыскания 2 млн руб. с арендатора земельного участка за ущерб, причиненный незаконной рубкой леса. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ходе проверки соблюдения лесного законодательства прокуратура Туапсе выявила факт незаконной рубки леса организацией, которая арендует участки. В полиции возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка, совершенная в особо крупном размере). Прокурор также подал иск в суд о взыскании причиненного ущерба на сумму 2 млн руб.

Суд удовлетворил требования прокуроры. Нарушители выплатили сумму причиненного ущерба.

Мария Удовик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...