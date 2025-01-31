«Россети Тюмень» направили 113 млн на модернизацию подстанции в Югре

Компания «Россети Тюмень» завершила реконструкцию подстанции 110 кВ «Дружная» в ХМАО-Югре. Специалисты установили на объекте почти 100 единиц нового оборудования. Стоимость работ составила 113 млн рублей.



Для реализации проекта энергетики применили новейшие средства автоматизации. «Россети Тюмень» проложили 11,5 км кабеля и объединили все элементы подстанции в локальную вычислительную сеть, которая управляется через отечественное программное обеспечение. Теперь оперативный персонал может удаленно контролировать работу коммутационных аппаратов и отслеживать переключения в режиме реального времени.

Выполненные работы повысили наблюдаемость и надежность месторождения Дружного и нефтеперерабатывающего завода в Сургутском районе с производственной мощностью порядка 350 тысяч тонн сырья в год.

АО «Россети Тюмень»