Москвичи и нижегородцы чаще других интересуются арендой жилья в Самаре

Возможность снимать квартиру на долгосрочный период в Самаре в 2024 году рассматривали не только местные жители (64,4%), но и москвичи (9,8%), и нижегородцы (5,8%). К такому выводу по итогам собственного исследования пришли аналитики сервиса «Яндекс Аренда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

При этом сами самарцы часто интересуются долгосрочной арендой квартир в Саратове — 3,7%, в Уфе — 3%, в Волгограде — 2,6%.

Данная тенденция объясняется высокой мобильностью населения и активным развитием регионов. В сервисе отметили, что возможность переезда в другой город чаще всего рассматривают из-за карьерных перспектив в ином субъекте РФ.

Андрей Сазонов