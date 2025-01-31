Банк Уралсиб предлагает банковскую гарантию в обеспечение таможенных и налоговых обязательств

Банк Уралсиб предлагает банковскую гарантию в пользу Федеральной таможенной службы (ФТС) или Федеральной налоговой службы (ФНС) для клиентов — юридических лиц.

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Виды гарантий:

в пользу ФТС — реестровые гарантии и обеспечение обязательств по уплате платежей и по использованию кодов маркировки табачной и/или никотиносодержащей продукции;

в пользу ФНС — гарантии возмещения НДС и акцизные гарантии.

Максимальная сумма:

реестровых гарантий ФТС — для уполномоченных экономических операторов — 130 млн рублей, для прочих — 65 млн рублей;

прочих гарантий ФТС и гарантий в пользу ФНС — 60 млн рублей.

Быстрая процедура выдачи гарантии — рассмотрение не более 5 рабочих дней с даты предоставления в банк полного пакета документов.

Более подробную информацию о получении банковской гарантии можно получить по телефону 8-800-700-77-16, в чате онлайн-банка «Уралсиб Бизнес Онлайн», или в офисах Банка Уралсиб, обслуживающих бизнес-клиентов.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»