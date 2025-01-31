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Бюджет Башкирии в 2024 году недополучил 9 млрд рублей

По итогам 2024 года доходы бюджета Башкирии составили 299,8 млрд руб., что на 3% меньше, чем планировалось с учетом корректировок (последний план — 308,9 млрд руб.). Такие данные содержатся в ежемесячном отчете регионального минфина об исполнении бюджета.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

План по безвозмездным поступлениям выполнен на 99,9% (получено 75,5 млрд руб. из 75,6 млрд руб. планировавшихся), тогда как показатель исполнения бюджета по налоговым и неналоговым доходам составил 96,1% (получено 224,2 млрд руб. из 233,3 планировавшихся).

Расходная часть бюджета исполнена на 97,4% — по итогам 2024 года затраты составили немногим менее 317,9 млрд руб. вместо 326,2 млрд руб. Наиболее полным образом были израсходованы средства, выделенные на обслуживание государственного и муниципального долга (99,7%), образование (99,5%), а также на культуру и кинематограф (99,4%).

Хуже других расходовались средства на физкультуру и спорт (95,6%), национальную экономику (91,4%) и охрану окружающей среды (83,9%).

Дефицит бюджета составил 18,8 млрд руб., тогда как планировалось, что он будет меньше 17,4 млрд руб.

Идэль Гумеров

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