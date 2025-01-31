Тысячи метров жилья, стекла и газобетона: ПЗСП подводит итоги 2024 года

Компания ПЗСП подвела итоги прошлого года: сдано 66 тыс. кв.м. жилья, произведено более 100 тыс. кв.м. изделий из стекла и свыше 150 тыс. куб.м. газобетонных блоков. Предприятие получило разрешение на строительство новых жилых комплексов и активно развивается по всем производственным направлениям.

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К началу 2025 года ПЗСП лидирует по объёму текущего строительства в Пермском крае – компания возводит 413607 кв.м. жилья и занимает по этому показателю 36 место в общероссийском рейтинге Единого ресурса застройщиков. Проекты реализуются в разных районах Перми, в прошлом году ПЗСП получил разрешения на строительство в Закамске (ЖК «Мастер квартал» и др.), Вышке-2 (новые очереди ЖК «Патриот»), на месте бывшего Китайского рынка (ЖК «Три / девятых), Кондратово (третий дом ЖК «Ближе»). Кроме того, получили разрешение на строительство 2 и 3 очереди ЖК «Экопарк «Лесная гавань» в Удмуртии.

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Большинство новых квартир от ПЗСП сдаются с полной отделкой «под ключ» и комфортной инфраструктурой. В прошлом году в эксплуатацию сдано 66 тыс. кв.м. жилья – это 1251 квартира в домах на ул. Косякова, 15а, последней очереди ул. Докучаева, 23, ул. Куйбышева, 135 и двух очередях на ул. Яблочкова, 3.

Евгений Дёмкин, генеральный директор АО «ПЗСП»:

«В последние годы заметно меняется облик Перми: новые жилые комплексы строятся с интересной архитектурой и благоустройством дворов. При этом важно развивать не только центр города. Масштабы строительства нашей компании позволяют создавать доступное жильё для комфортного будущего в отдалённых районах Перми. В прошлом году мы включились в процесс комплексного развития территорий и рассматриваем новые площадки для своих проектов».

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Большие объёмы строительства возможны благодаря тому, что ПЗСП – крупный производитель строительных материалов. Многие задачи компания решает за счёт собственных ресурсов, а также поставляет продукцию сторонним заказчикам. Так, в прошлом году ПЗСП произвёл 152811 куб.м. газобетонных блоков и выполнил крупные поставки для ТД «Монолит», Пермского порохового завода, магазина «Строительный двор» и ряда крупных застройщиков Пермского края.

Пластиковые окна и стеклопакеты ПЗСП также производит самостоятельно. В 2024 году компания произвела более 100 тыс. кв.м. изделий из стекла, в том числе для учебных корпусов и общежитий нового кампуса УрФУ в Екатеринбурге, а также жилых комплексов в Перми.

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В 2025 год компания смотрит с уверенностью, и главными её ориентирами остаются высокое качество материалов и соблюдение сроков строительства.

Застройщики: Водопроводная, 6/1 - ООО «Спецстрой ПЗСП-Водопроводная», Водопроводная, 6/2 - ООО «Спецстрой ПЗСП-Кондратово», Водопроводная, 6/4 - ООО «Спецстрой ПЗСП-Водопроводная, 6/4, ЖК Мастер квартал - ООО "Спецстрой ПЗСП-Автозаводская, 5", Кронштадтская, 39 - ООО "Спецстрой ПЗСП-Кронштадтская ", ЖК Патриот - ООО “Спецстрой Вышка-2”, ЖК Экопарк Лесная гавань - ООО “Спецстрой ПЗСП-Ижевск”. Проектная декларация - на сайте наш.дом.рф.

АО «ПЗСП»