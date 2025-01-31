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Прокуратура Краснокамска добилась увольнения за утрату доверия еще одного чиновника местной мэрии

Краснокамский городской суд удовлетворил требования местного прокурора Михаила Третьякова об изменении формулировки увольнения экс-начальника отдела общественной безопасности администрации Краснокамского городского округа Алексея Матросова с «по собственному желанию» на утрату доверия. Информация о принятом решении размещена на сайте суда.

Алексей Матросов уволился из краснокамской мэрии почти два года назад из-за выявленного конфликта интересов: его отдел якобы проводил закупку, в которой приняла участие фирма родственника.

Ранее прокурор Краснокамска уже добился увольнения чиновника краснокамской мэрии в связи с утратой доверия — первого замглавы Антона Максимчука, нарушившего антикоррупционное законодательство.

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