Самарский минтранс обязали восстановить нормативное состояние улично-дорожной сети Самары

Октябрьский районный суд Самары обязал министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области принять меры к восстановлению нормативного состояния улично-дорожной сети города. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, летом прошлого года прокуратура с привлечением специалистов Госавтоинспекции провела комплексное обследование Московского, Красноглинского и Стромиловского шоссе, а также улиц Демократической и Утевской в Самаре.

Проверка установила нарушение «норм законодательства о безопасности дорожного движения в виде выявленных дефектов покрытия уличной сети». На дорогах зафиксировали «ненормативное состояние асфальтового покрытия»: выбоины, колейность, трещины и разломы, отсутствие разметки.

В региональной прокуратуре отмечают, что по результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования меры по устранению выявленных нарушений региональным министерством транспорта и автомобильных дорог не приняты. В связи с этим ведомство обратилось в суд.

Руфия Кутляева