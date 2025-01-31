Спасатели освободили косулю, застрявшую в заборе в центре Ульяновска

В пятницу утром в центре Ульяновска на ул. Корюкина жители города обнаружили косулю, застрявшую в заборе, о чем сразу сообщили спасателям, сообщило региональное минприроды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ведомство отмечает, что благодаря оперативным действиям службы спасения, сотрудников минприроды и администрации Ленинского района Ульяновска животное было освобождено и доставлено в Ульяновский зоопарк. Для освобождения косули спасателям пришлось использовать специальный инструмент, чтобы разогнуть прутья металлической ограды, между которыми застряло животное. В зоопарке ветеринары наложили косуле на ранцу швы и дали отдохнуть после операции. «После оказания первой помощи ветеринарами зоопарка косуля будет выпущена в естественную среду обитания», — пообещали в минприроды.

Как пояснил «Ъ-Волга» официальный представитель регионального минприроды Виталий Савиных, в год бывает около десятка случаев прихода косуль в Ульяновск, но это только зафиксированные министерством сообщения, в реальности таких случаев значительно больше. По словам господина Савиных, если лисы нередко заходят в город в поисках кормовой базы, то у косуль «это просто свободная миграция». «Косуля — очень осторожное животное. Она не будет бросаться под машины в отличие даже от наших собак и кошек, как правило, зайдя в город, она пересидит в тихом месте, подальше от людей, и потом, дождавшись темноты, сама уйдет по своим же следам обратно в лес. Не было случая, чтобы косуля бегала по городу даже хотя бы два дня», — пояснил Виталий Савиных. По его словам, если косуля не оказалась в беспомощном состоянии, то важно, чтобы горожане не пытались идти за ней, фотографировать, пытаться кормить, потому что в этом случае животное может напугаться, и будучи в состоянии стресса, получить травмы, убегая от людей.

Андрей Васильев, Ульяновск