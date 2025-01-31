«Ростелеком» назвал причины проблем с доступом в интернет

У абонентов «Ростелекома» (MOEX: RTKM) в Чувашии на протяжении 15–20 минут не было интернета. Как сообщили «Ъ» в пресс-службе оператора, причиной сбоя стала «нештатная ситуация на сети передачи данных».

На момент написания материала компания устранила сбой. «Просим перезагрузить абонентские устройства для восстановления корректной работы. На другие регионы ситуация влияния не оказала»,— пояснили в пресс-службе.

Роскомнадзор сообщал, что с 10:45 мск фиксировался всплеск обращений абонентов «Ростелекома» о работе сети. «По предварительной информации, причина — сбой на инфраструктуре оператора связи»,— сообщали в ведомстве.