Из загоревшейся гостиницы в центре Краснодара эвакуировали 51 человека
В гостинице «Москва», расположенной на улице Красная в Краснодаре, произошел пожар. Из здания эвакуировали 51 человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Сообщение о пожаре поступило в 11:58. Через три минуты на место приехали первые подразделения спасателей. Они установили, что произошло задымление в вентиляционной шахте на площади 0,5 кв. м.
В 12:29 пожар был ликвидирован. В тушении участвуют 61 человек и 19 единиц техники.