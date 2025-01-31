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Из загоревшейся гостиницы в центре Краснодара эвакуировали 51 человека

В гостинице «Москва», расположенной на улице Красная в Краснодаре, произошел пожар. Из здания эвакуировали 51 человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сообщение о пожаре поступило в 11:58. Через три минуты на место приехали первые подразделения спасателей. Они установили, что произошло задымление в вентиляционной шахте на площади 0,5 кв. м.

В 12:29 пожар был ликвидирован. В тушении участвуют 61 человек и 19 единиц техники.

Татьяна Ручкина

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