Эксперты МАГАТЭ высоко оценили уровень эксплуатационной безопасности энергоблоков № 4 и 6 Нововоронежской АЭС

Все заявленные к проверке направления деятельности атомной станции соответствуют стандартам МАГАТЭ.



Фото: Управление коммуникаций НВ АЭС

30 января 2025 года на Нововоронежской АЭС (филиал Концерна «Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион «Росатома») завершила работу миссия ОСАРТ* Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Она впервые прошла сразу на двух российских энергоблоках - № 4 и № 6 с реакторами разных поколений ВВЭР — 440 и 1200.

В состав международной команды вошли 12 экспертов из Великобритании, Франции, Китая, Ирана, Бразилии, Беларуси и ЮАР. С российской стороны в проверке приняли участие порядка 240 человек, представляющих Нововоронежскую АЭС, Концерн «Росэнергоатом», Ростехнадзор, «Аварийно-технический центр Росатома» и многие др.

В течение 3-х недель эксперты проверяли деятельность Нововоронежской АЭС на соответствие международным стандартам и приверженность работников принципам культуры безопасности. Они проверили девять направлений, важных для безопасной эксплуатации АЭС: «Лидерство и управление для обеспечения безопасности», «Обучение и квалификация», «Эксплуатация», «Химия», «Техническое обслуживание и ремонт», «Техническая поддержка», «Учёт опыта эксплуатации», «Радиационная защита» и «Управление авариями».

Особое внимание было уделено состоянию объектов, сооружений и оборудования. Также проверяющие ознакомились с документацией и показателями производственной деятельности предприятия, осуществили обходы цехов и наблюдения за выполняемыми на предприятии работами, провели интервью с персоналом.

Одну из практик – «Управление авариями» эксперты рекомендовали, как лучшую и возможную для реализации на других АЭС - не только в России, но и во всем мире. Также они обозначили четыре предложения по дальнейшему улучшению безопасности станции и повышению ее эффективности.

Одним из главных результатов мисcии ОСАРТ МАГАТЭ стало отсутствие существенных замечаний со стороны иностранных экспертов. Таким образом, отмечено, что все направления деятельности Нововоронежской АЭС, заявленные к проверке, соответствуют стандартам МАГАТЭ.

«Мы благодарны международным экспертам МАГАТЭ, которые провели всестороннюю проверку сразу на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. Это авторитетная команда с совокупным эксплуатационным опытом в атомной энергетике в 282 года. Результаты для нас положительные. Эксперты высоко оценили уровень эксплуатационной безопасности энергоблоков», - сказал директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

В свою очередь руководитель команды экспертов из МАГАТЭ отметил высокий уровень знаний, профессионализм сотрудников Нововоронежской АЭС, их готовность предпринимать действия по улучшению эксплуатационной безопасности и надежности станции.

По итогам миссии ОСАРТ командой экспертов подготовлен проект отчета, который в течение трех месяцев будет отправлен Правительству РФ.

Отметим, что обычно миссия ОСАРТ проходит один раз за все время эксплуатации энергоблока. Ранее, в 2015 году, она успешно прошла на модернизированном энергоблоке №5 Нововоронежской АЭС. На данный момент уже три из 4-х действующих энергоблоков атомной станции сдали серьезный международный экзамен. Планируется, что в будущем подобная процедура пройдёт и на энергоблоке №7.