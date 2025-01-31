В Самарской области с организации взыскали 13,38 млн рублей в качестве ущерба, причиненного пожаром

Самарский областной суд оставил в силе решение Кинельского районного суда о взыскании с ООО «Танк-контейнер сервис» 13,385 млн руб. в качестве ущерба, причиненного собственнику производственных складов в результате пожара. Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда.

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По данным ведомства, собственница производственных складов обратилась в суд с иском о возмещении ей материального ущерба, причиненного в связи с пожаром в принадлежащих ей строениях. Виновными в возникновении пожара являются ООО «Танк-контейнер сервис» (арендатор помещения) и работник компании. Организация не соблюдала требования пожарной безопасности, которые предусмотрены договором аренды.

Суд первой инстанции установил, что пожар произошел по вине сотрудника ООО «Танк-контейнер сервис». Обязанность по возмещению ущерба возложили на организацию, как на владельца помещения на правах арендатора. В помещении арендованного ангара находились легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Компания «допустила нахождение работника предприятия на рабочем месте после окончания рабочего времени, не обеспечила должный контроль за действиями работника, которые повлекли возникновение пожара».

Руфия Кутляева