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Фрагменты человеческого скелета нашли возле жилого дома в Гатчине

Фрагменты скелета человека обнаружили возле дома № 1 по улице Ленинградских Ополченцев в Гатчине — со стороны озера Колпанское. Об этом сообщает 78.ru.

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Останки были направлены в морг на исследование, пол и возраст погибшего человека на данный момент неизвестны. Также на месте происшествия полиция нашла зимний комбинезон, пневматическую винтовку и емкость с пулями.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что скелетированные останки человека без рук и головы нашли в лесу под Зеленогорском.

Дарья Астанина

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