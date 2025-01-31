Фрагменты человеческого скелета нашли возле жилого дома в Гатчине

Фрагменты скелета человека обнаружили возле дома № 1 по улице Ленинградских Ополченцев в Гатчине — со стороны озера Колпанское. Об этом сообщает 78.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Останки были направлены в морг на исследование, пол и возраст погибшего человека на данный момент неизвестны. Также на месте происшествия полиция нашла зимний комбинезон, пневматическую винтовку и емкость с пулями.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что скелетированные останки человека без рук и головы нашли в лесу под Зеленогорском.

Дарья Астанина