Главу рязанской «Новой газеты» и члена партии «Яблоко» задержали по делу о вымогательстве

Сотрудники СКР задержали руководителя издания «Новая газета — Рязань» Алексея Фролова, а также главного редактора интернет-газеты «Вид сбоку» и члена федерального бюро партии «Яблоко» Константина Смирнова. Их обвиняют в вымогательстве, совершенном группой лиц в крупном размере (п. «а», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ), сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что задержанные вымогали 300 тыс. руб. у генерального директора специализированной коммерческой организации Рязанской области. Вместе с господами Фроловым и Смирновым задержана их предполагаемая сообщница — бывший редактор издания «РЗН-Инфо» Наталья Смольянинова.

Региональное следственное управление СКР рассказало, что главред «Вида сбоку» в 2024 году опубликовал ряд статей, которые порочили честь и достоинство директора коммерческой организации. При личной встрече фигуранты потребовали от него денежные средства, чтобы прекратить публиковать позорящие материалы, после чего он передал им 300 тыс. руб. Ведомство не называет имен фигурантов.

Пресс-служба «Яблока» подтвердила факт задержания Константина Смирнова. В партии назвали ложными обвинения в отношении депутата. «В "Яблоке" убеждены, что это месть за его активную депутатскую и политическую работу, в частности за кампанию против упразднения местного самоуправления в регионе»,— говорится в сообщении пресс-службы. Константин Смирнов также не признает вину.

Никита Черненко