«Фрегат» пытается взыскать 27 млн рублей с «Нижегородского кремля»
Компания «Фрегат» подала иск к госучреждению «Нижегородский кремль» на 27,3 млн руб. Согласно карточке дела в арбитражном суде Нижегородской области, иск поступил 30 января 2025 года, его суть пока не указана.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
ООО «Фрегат» занимается реставрационными работами. По данным «Спарк Интерфакс», среди крупных госконтрактов с ГБУ «Нижегородский кремль» был контракт на реставрацию Дмитриевской башни за 47,3 млн руб.