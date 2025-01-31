«Фрегат» пытается взыскать 27 млн рублей с «Нижегородского кремля»

Компания «Фрегат» подала иск к госучреждению «Нижегородский кремль» на 27,3 млн руб. Согласно карточке дела в арбитражном суде Нижегородской области, иск поступил 30 января 2025 года, его суть пока не указана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

ООО «Фрегат» занимается реставрационными работами. По данным «Спарк Интерфакс», среди крупных госконтрактов с ГБУ «Нижегородский кремль» был контракт на реставрацию Дмитриевской башни за 47,3 млн руб.

Галина Шамберина