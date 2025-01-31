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«Фрегат» пытается взыскать 27 млн рублей с «Нижегородского кремля»

Компания «Фрегат» подала иск к госучреждению «Нижегородский кремль» на 27,3 млн руб. Согласно карточке дела в арбитражном суде Нижегородской области, иск поступил 30 января 2025 года, его суть пока не указана.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

ООО «Фрегат» занимается реставрационными работами. По данным «Спарк Интерфакс», среди крупных госконтрактов с ГБУ «Нижегородский кремль» был контракт на реставрацию Дмитриевской башни за 47,3 млн руб.

Галина Шамберина

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