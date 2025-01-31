В Кунгуре возбуждено уголовное дело по факту отравления граждан в кафе

Следователями Кунгурского СУ СК России по Пермскому краю по факту отравления граждан в одном из кафе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Ранее в telegram-каналах появилась информация, что 14 местных жителей, в том числе четверо детей, обратились в городскую больницу с симптомами отравления. Все они приобретали шаурму в одном и том же заведении общественного питания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: пресс-служба СКР по Пермскому краю

фото: пресс-служба СКР по Пермскому краю



По предварительным данным, 30 января были зарегистрированы не единичные случаи обращения в медицинские учреждения с признаками пищевого отравления граждан, приобретавших пищевую продукцию в одном из кафе города Кунгура. Точное количество потерпевших уточняется, работа заведения приостановлена. В настоящее время следователями проводятся осмотры места происшествия, назначаются судебные экспертизы, производятся допросы персонала кафе и потерпевших.

Кунгурская городская прокуратура взяла под контроль эпидемиологическое расследование обстоятельств возможного отравления людей в одном из кафе Кунгура. «Прокуратура контролирует установление обстоятельств, причин и условий отравления людей продукцией», - сообщает ведомство.