На Кубани родителей предупредили о мошенниках, звонящих под видом учителей

В Краснодарском крае родителям начали звонить мошенники под видом учителей и директоров школ. Как пояснили в пресс-службе прокуратуры региона, злоумышленники сообщают о необходимости «обновить» или «дополнить» информацию в электронном журнале или обновить профиль учащегося в системе «Сферум».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Ребенку или родителю приходит в смс код, который нужно сообщить псевдоучителю для якобы подтверждения операции. В прокуратуре отмечают, что, получив код, мошенники восстанавливают доступ на портале «Госуслуги» и получают доступ к личному кабинету.

Родителей просят рассказать детям, что учителя не просят коды от портала «Госуслуги» или других онлайн-сервисов.

Татьяна Ручкина