Около 900 врачей не хватает в нижегородских поликлиниках на начало 2025 года

Дефицит врачей в амбулаторно-поликлиническом звене Нижегородской области составляет на начало 2025 года около 900 человек, включая 280 узких специалистов, сообщили «Ъ-Приволжье» в минздраве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Наиболее востребованы участковые терапевты и педиатры, анестезиологи-реаниматологи, психиатры и врачи скорой помощи.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», нижегородка пожаловалась президенту Владимиру Путину на то, что второй месяц не может записать отца к кардиологу, так как врач принимает раз в неделю. Многим приходится занимать очередь за талоном на прием за несколько часов до открытия поликлиники.

В минздраве, несмотря на кадровый дефицит, считают, что «объемы медицинской помощи, оказываемой в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, сбалансированы и соответствуют федеральным нормативам».

В больницах области работают 22,5 тыс. работников со средним медобразованием и 10 тыс. врачей, из которых 5,5 тыс. оказывают первичную помощь в амбулаториях. За 2024 год в первичное звено пришли более 200 молодых врачей.

Средняя зарплата нижегородских врачей в 2024 году составила более 96 тыс. руб.

По различным госпрограммам медики могут претендовать на единовременные выплаты от 0,5 до 1,5 млн руб. За это надо отработать от пяти до семи лет. За 12 лет программы привлекли 1,9 тыс. специалистов, в том числе 434 в 2024 году.

С начала 2024 года начали компенсировать расходы на найм жилья врачам из других регионов, за год переехали 55 человек.

В числе иных мер — оплата части процентов по ипотеке, служебное жилье, льготы по оплате жилья и ЖКУ на селе, соцвыплата водителям скорой помощи и медикам, оказывающим помощь не по базовой программе ОМС.

Старшекурсникам Приволжского медуниверситета при заключении договора о целевом обучении ежегодно платят по 20 тыс. руб. За год договор заключили 758 человек. Студентам также могут компенсировать оплату за обучение: за каждый год оплаты надо отработать два года.

Ирина Швецова