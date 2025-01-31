Жители Кубани пожаловались на сбой в работе «Ростелекома»

Жители Краснодарского края пожаловались на проблемы в работе «Ростелекома». По данным «сбой.рф», на регион приходится 3% от всех поступивших жалоб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Больше всего о проблемах сообщают жители Москвы — 23% обращений. Жалобы также поступили от абонентов из Нижегородской (9%), Ульяновской (8%), Новосибирской (7%) областей, Самарской области и Башкортостана (по 6%), Санкт-Петербурга, Ярославской области и Татарстана (по 5%) и других регионов.

Роскомнадзор сообщил о всплеске обращений абонентов о проблемах в работе «Ростелекома». В ведомстве отметили, что причиной мог стать сбой на инфраструктуре оператора.

Татьяна Ручкина