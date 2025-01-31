«Девелопмент-Юг» по объему ввода жилья входит в топ-50 самых крупных российских застройщиков
В 2024 году строительно-инвестиционная корпорация «Девелопмент-Юг» обеспечила ввод в эксплуатацию 197 117 кв. м жилья. В Пермском крае компания лидирует по продажам квартир среди новостроек, наибольший объем введенных площадей приходится на проекты, которые компания строит здесь.
Клубный пригород «Мы». Фото предоставлено ООО СИК «Девелопмент-Юг»
В Прикамье «Девелопмент-Юг» в лидерах по объему строительства. Общее количество построенного компанией жилья в столице Прикамья – 467 221 кв. м. В 2024 году в Пермском крае компания ввела в эксплуатацию 91 370 кв. м. Это по два новых дома в составе семейного экогорода «Погода» и клубного пригорода «Мы» в Кондратово.
В 2024 году министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин в ходе визитов в Пермский край и Астраханскую область посетил жилые проекты компании.
«Для компании это высокая оценка. Наш продукт, качество и инфраструктура, которую мы создаем, стали примером того, как в регионах России развивается жилищное строительство в составе комплексных проектов», – отметил председатель правления корпорации Игорь Мищенко.
По данным ЕРЗ, по объему ввода за прошлый год компания вошла в топ-50 самых крупных застройщиков России.
На сегодняшний день корпорация ведет строительство десяти жилых проектов в шести городах России: Краснодаре, Ростове-на-Дону, Астрахани, Перми, Екатеринбурге и Владивостоке.
В Краснодаре за прошлый год компания ввела в эксплуатацию 87 295 кв. м нового строительства. Это шесть домов в составе жилой застройки на улице Западный обход – проект Sport Village. Кроме жилья, в 2024 году компания построила детский сад на 250 мест. В первом квартале этого года будут введены в эксплуатацию последние дома в составе проекта и спортивный кластер площадью 2935 кв. м. На его территории появятся несколько функциональных зон для командных видов спорта и индивидуальных занятий на свежем воздухе, а также зоны для отдыха и площадка для собак.
В 2017 году компания приступила к реализации крупного проекта в Астрахани. За это время в городе на Волге построено 67 163 кв. м. В прошлом году «Девелопмент-Юг» в жилом комплексе «Центральный» обеспечил ввод в эксплуатацию 18 452 кв.м.
В остальных городах присутствия – Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Владивостоке пять жилых проектов от «Девелопмент-Юг» находятся в стадии строительства.
В этом году корпорация отмечает 30-летие со дня основания. В ее состав входят собственный проектный институт и управляющая компания. Совместно с банками-партнерами внедряются новые инструменты реализации ипотечных продуктов и проектного финансирования.
«Девелопмент-Юг» ведет не только строительство жилых проектов, но и развивает инфраструктуру. За свой счет компания построила три общеобразовательные школы, три детских сада, поликлинику. Возводит ледовый дворец и другие социальные объекты.
Корпорация выверенно реализует политику регионального развития благодаря собственной методике отбора городов в рейтинг привлекательности: учитываются 14 критериев – от уровня миграции до качества земельного портфеля региона.
В планах компании на ближайшие два года – запустить новые проекты в двух новых регионах.
ООО СИК «Девелопмент-Юг»
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