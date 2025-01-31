«Девелопмент-Юг» по объему ввода жилья входит в топ-50 самых крупных российских застройщиков

В 2024 году строительно-инвестиционная корпорация «Девелопмент-Юг» обеспечила ввод в эксплуатацию 197 117 кв. м жилья. В Пермском крае компания лидирует по продажам квартир среди новостроек, наибольший объем введенных площадей приходится на проекты, которые компания строит здесь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Клубный пригород «Мы». Фото предоставлено ООО СИК «Девелопмент-Юг»

Клубный пригород «Мы». Фото предоставлено ООО СИК «Девелопмент-Юг»



В Прикамье «Девелопмент-Юг» в лидерах по объему строительства. Общее количество построенного компанией жилья в столице Прикамья – 467 221 кв. м. В 2024 году в Пермском крае компания ввела в эксплуатацию 91 370 кв. м. Это по два новых дома в составе семейного экогорода «Погода» и клубного пригорода «Мы» в Кондратово.

В 2024 году министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин в ходе визитов в Пермский край и Астраханскую область посетил жилые проекты компании.

«Для компании это высокая оценка. Наш продукт, качество и инфраструктура, которую мы создаем, стали примером того, как в регионах России развивается жилищное строительство в составе комплексных проектов», – отметил председатель правления корпорации Игорь Мищенко.

По данным ЕРЗ, по объему ввода за прошлый год компания вошла в топ-50 самых крупных застройщиков России.

На сегодняшний день корпорация ведет строительство десяти жилых проектов в шести городах России: Краснодаре, Ростове-на-Дону, Астрахани, Перми, Екатеринбурге и Владивостоке.

В Краснодаре за прошлый год компания ввела в эксплуатацию 87 295 кв. м нового строительства. Это шесть домов в составе жилой застройки на улице Западный обход – проект Sport Village. Кроме жилья, в 2024 году компания построила детский сад на 250 мест. В первом квартале этого года будут введены в эксплуатацию последние дома в составе проекта и спортивный кластер площадью 2935 кв. м. На его территории появятся несколько функциональных зон для командных видов спорта и индивидуальных занятий на свежем воздухе, а также зоны для отдыха и площадка для собак.

В 2017 году компания приступила к реализации крупного проекта в Астрахани. За это время в городе на Волге построено 67 163 кв. м. В прошлом году «Девелопмент-Юг» в жилом комплексе «Центральный» обеспечил ввод в эксплуатацию 18 452 кв.м.

В остальных городах присутствия – Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Владивостоке пять жилых проектов от «Девелопмент-Юг» находятся в стадии строительства.

В этом году корпорация отмечает 30-летие со дня основания. В ее состав входят собственный проектный институт и управляющая компания. Совместно с банками-партнерами внедряются новые инструменты реализации ипотечных продуктов и проектного финансирования.

«Девелопмент-Юг» ведет не только строительство жилых проектов, но и развивает инфраструктуру. За свой счет компания построила три общеобразовательные школы, три детских сада, поликлинику. Возводит ледовый дворец и другие социальные объекты.

Корпорация выверенно реализует политику регионального развития благодаря собственной методике отбора городов в рейтинг привлекательности: учитываются 14 критериев – от уровня миграции до качества земельного портфеля региона.

В планах компании на ближайшие два года – запустить новые проекты в двух новых регионах.

ООО СИК «Девелопмент-Юг»