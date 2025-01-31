Обвиняемому в дискредитации ВС РФ жителю Ижевска продлили срок домашнего ареста

43-летнему жителю Ижевска продлили срок домашнего ареста по обвинению в дискредитации и фейках о ВС РФ (ст. 280.3, ст. 207,3 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Следствие считает, что подсудимый в 2023 году разместил под постами во «ВКонтакте» соответствующие комментарии о действиях ВС РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Обвиняемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства следователя. Срок домашнего ареста продлили на 1 месяц, до 6 марта, с сохранением запретов.