В районе Нового Вокзала в Таганроге отключили электроэнергию

По техническим причинам ограничена подача электроэнергии на нескольких улицах в районе Нового вокзала в Таганроге. Об этом сообщает пресс-служба администрации Таганрога.

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Электричество отсутствует у потребителей по ул. Комитетская, ул. Урицкого, ул. Щаденко, ул. Котляра, ул. И. Голубца, ул. Толбухина, ул. С. Лазо, ул. Дзержинского, ул. Воскова и на ул. Плотникова.

Электроснабжение восстановят в течение двух часов.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в донской столице частично отключили подачу электроэнергии. Без света остались жители улиц Нансена, Врубовой, Васильченко и проспекта Ленина.

Снежана Стодольская