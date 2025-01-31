Власти Мьянмы продлили режим чрезвычайного положения на полгода

Власти Мьянмы продлевают режим чрезвычайного положения в стране еще на полгода. Решение было объявлено военным правительством страны по итогам заседания Национального совета обороны и безопасности, которое прошло сегодня, 31 января.

«Общенациональный режим чрезвычайного положения продлен на шесть месяцев»,— говорится в заявлении участников заседания, размещенном в Telegram-канале бирманского портала Myanmar Digital News.

«Было установлено, что еще многое предстоит сделать для успешного проведения всеобщих выборов,— уточняется в документе.— Главным образом для обеспечения свободных и справедливых всеобщих выборов необходима стабильность».

В 2021 году в Мьянме произошел военный переворот из-за несогласия военных с итогами парламентских выборов. В начале августа 2024-го вооруженные группировки в Мьянме, борющиеся с военным режимом страны, захватили штаб-квартиру северо-восточного регионального командования вооруженных сил в штате Шан. После этого в соцсетях и СМИ начали появляться сообщения о госперевороте. Власти, однако, опровергли эту информацию и заверили, что правительство продолжает совместными усилиями выполнять свои обязанности.

Подробнее о ситуации в Мьянме — в материале «Ъ» «В Мьянме слишком много армий».

Анастасия Домбицкая