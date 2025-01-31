Глава Азовского района опроверг информацию о ввозе песка с мазутом с Кубани

Глава администрации Азовского района Александр Палатный опроверг информацию, распространяемую в СМИ, о ввозе песка с мазутом из Краснодарского края на территорию Рогожкинского сельского поселения Азовского района. Об этом сообщил чиновник в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Александра Палатного Фото: Telegram-канал Александра Палатного

«На территории Рогожкинского сельского поселения не имеется полигонов для утилизации каких-либо видов отходов», — подчеркнул Александр Палатный.

В соседнем Елизаветинском сельском поселении осуществляется добыча песка, который вывозится для последующей продажи строительным компаниям.

31 января специалисты администраций Рогожкинского и Елизаветинского сельских поселений провели рейдовые мероприятия по обследованию естественных и искусственных водоемов. Следов загрязнения мазутом или иными нефтепродуктами не обнаружено.

Ева Китаева