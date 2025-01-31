Герасимов посетил пункт управления Восточной группировки войск в зоне СВО

Начальник Генштаба вооруженных сил России, замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов посетил пункт управления Восточной группировки войск, сообщила пресс-служба Минобороны. Она отвечает за Южно-Донецкое направление и участок по линии Гуляйполе—Приютное в Запорожской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минобороны России Фото: Минобороны России

Господин Герасимов заслушал доклад командующего группировкой войск генерал-лейтенанта Андрея Иванаева. В нем господин Иванаев рассказал об обстановке в зоне СВО и о том, как идет выполнение боевых задач. По итогам совещания начальник Генштаба поставил новые цели бойцам и поблагодарил их.

Замминистра обратил внимание на успехи группировки при освобождении поселка Великая Новоселка и села Времевка в ДНР. В конце встречи Валерий Герасимов вручил награды военнослужащим, которые проявили мужество и отвагу при выполнении боевых задач.

В декабре 2024 года группировку войск проинспектировал министр обороны Андрей Белоусов. На пункте управления он заслушал доклады командования, поблагодарил состав за высокие результаты, вручил госнаграды.