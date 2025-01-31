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Бастрыкин требует проверки по делу об избитом полицейским следователе в Башкирии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от главы управления СКР по Башкирии Владимира Архангельского провести процессуальную проверку в отношении бывшего следователя, подвергшегося насилию со стороны сотрудника Госавтоинспекции. Об этом сообщает Информационный центр СКР.

Меры приняты после сюжета, вышедшего в эфире федерального телеканала. В нем сообщалось, что инспектор догнал автомобиль, за рулем которого находился пьяный следователь СКР, отказавшийся останавить машину по требованию сотрудника. В отношении следователя была применена физическая сила, из-за чего полицейский позже был приговорен к 3,5 годам общего режима за превышение должностных полномочий.

29 января пресс-служба управления СКР по Башкирии сообщила о том, что бывший инспектор отдела ГИБДД по Мелеузовскому району был признан виновным в превышении должностных полномочий, совершенных с применением насилия и спецсредств (п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и лишен права занимать должности на госслужбе в органах правопорядка и власти в течение двух лет.

В релизе говорилось, что полицейский «испытывая к проверяемому лицу личную неприязнь, осознавая, что мужчина не оказывает сопротивления, не совершает активных действий и не представляет угрозы для окружающих, при отсутствии к тому оснований применил в отношении него насилие и специальные средства, причинив телесные повреждения».

По данным телеканала НТВ, автоинспектором был лейтенант полиции Кирилл Кучеренко, водителем автомобиля — следователь Евгений Машин.

Идэль Гумеров

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