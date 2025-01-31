Власти Ленобласти пообещали расширить маршруты «Ласточек» в 2025 году

Председатель комитета Ленобласти по транспорту Михаил Присяжнюк заявил, что в 2025 году власти планируют расширить маршруты «Ласточек». Об этом 30 января сообщила пресс-служба правительства 47-го региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По словам чиновника, на текущий момент по области курсируют более 170 электропоездов. В минувшем году дополнительные составы вышли на выборгское направление: шесть пар по выходным и две пары по рабочим дням.

Также за прошедшие 12 месяцев заменили подвижной состав «Стандарт» на «Ласточки» по маршрутам до станций Выборг, Каннельярви, Кирилловское, Мельничный Ручей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в 2024 году пригородные поезда «Ласточка» перевезли в общей сложности 24 млн пассажиров в Петербурге и окрестностях. Этот показатель на 15% больше, чем в 2023 году.

Андрей Маркелов