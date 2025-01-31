В Челябинске предложение жилья в новостройках выросло на 26% в 2024 году

В 2024 году предложение на первичном рынке жилой недвижимости Челябинска выросло на 26% по сравнению с 2023 годом. Значительнее всего вырос выбор новых студий — на 55%. Об этом сообщает «Авито. Недвижимость».

Предложение двухкомнатных квартир на первичном рынке жилья в Челябинске за год вырос на 32%, трехкомнатных — на 34%, однокомнатных — на 7%. Спрос на новостройки вырос только в сегменте студий — на 52% и трехкомнатных квартир — на 3%. Средняя стоимость новой квартиры в Челябинске в 2024 году 6,4 млн руб., а квадратного метра — 123,2 тыс. руб.

В целом в России предложение квартир в новостройках в 2024 году выросло на 30%. Такую динамику авторы исследования объясняют активностью застройщиков в регионах и выводом новых проектов на рынок. Из 44 городов, попавших в исследование «Авито Недвижимости», выбор объектов вырос в 37. Самый существенный рост зафиксирован в Калининграде (в 2,4 раза), Барнауле (в 2,3 раза), Хабаровске (2,1 раз), Тюмени (+95%), Рязани и Уфе (+76% в каждом), а также в Ярославле (+75%).