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Чебаркульская швейная фабрика добилась скидки по страховым выплатам через суд

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск златоустовской швейной фабрики ЗАО «Пеплос» к отделению фонда пенсионного и социального страхования России по Челябинской области. СФР отказывался предоставлять предприятию скидку на страховку работников в 2025 году из-за отсутствия случаев травмирования. Решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Заявление об установлении скидки на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2025 год фабрика подала в октябре прошлого года. Во время расчета размера льготы сотрудники фонда пришли к выводу, что ее невозможно определить из-за нулевых показателей производственных травм на «Пеплосе». В формуле необходимо произвести деление, которое при отсутствии несчастных случаев и болезней дает ноль. Таким образом, скидка тоже равна нулю. Фабрика не согласилась с этим выводом и обратилась в суд. По подсчетам самой компании, их льгота должна составлять 40%.

Суд встал на сторону истца. Скидка на страхование является стимулирующим фактором для улучшения условий труда. Отказ в предоставлении льготы не соответствует целям и задачам законодательства. Метод социального фонда признали «формальным подходом без учета принципов разумности и целесообразности». СФР обязали назначить «Пеплосу» скидку в размере 40% и возместить расходы компании по оплате судебной пошлины в размере 50 тыс. руб.

Виталина Ярховска

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