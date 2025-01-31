В Сызрани главу строительной организации обвиняют в попытке коммерческого подкупа

В Сызрани завершено расследование уголовного дела дело в отношении генерального директора ООО, осуществляющего деятельность в сфере строительства автомобильных дорог и инженерных коммуникаций. Он обвиняется в покушении на передачу коммерческого подкупа в крупном размере, сообщили сегодня в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, глава предприятия передал представителю другой фирмы, работающей в сфере обработки и утилизации отходов, 300 тыс. руб. за заключение фиктивного договора и предоставление отчетной документации без фактического оказания услуг. Его действия были пресечены сотрудниками ФСБ.

В ходе следствия был наложен арест на недвижимое имущество обвиняемого на общую сумму 1 млн 200 тыс. руб. Это было сделано с целью обеспечения исполнения приговора суда в части возможных имущественных взысканий.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Алексей Алексеев