Объем инвестиций в капитал Спасского района Татарстана вырос до 1,9 млрд рублей

По предварительным оценкам, объем инвестиций в основной капитал Спасского района Татарстана в 2024 году составил 1,9 млрд рублей. Об этом сообщил глава Спасского района республики Фаргат Мухаметов на «Муниципальном часе».

Объем инвестиций в основной капитал города по итогам 2023 года составлял 1,7 млрд руб., а 2022 года — 1 млрд руб.

Валовый территориальный продукт района также вырос на 7,5%, до 7,97 млрд руб. 45% в структуре ВТП района занимает сельское хозяйство.

Влас Северин