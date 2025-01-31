Сочинские таможенники пресекли очередную контрабанду сигарет
Сотрудники таможенного поста МАПП «Адлер» совместно с Пограничным управлением ФСБ по Краснодарскому краю в ходе контроля транспортных средств остановили автомобиль Ford Galaxy, прибывший с территории соседнего государства. В нем пытались провезти контрабандные сигареты, передает пресс-служба Южного таможенного управления.
Фото: пресс-служба Южного таможенного управления
При досмотре с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса таможенники обнаружили табачную продукцию в запасном колесе, закрепленном под днищем автомобиля. В ходе демонтажа изъяли 260 пачек (5,2 тыс. штук) сигарет Cigaronne без российских акцизных марок и обязательной маркировки.
Нелегальный груз и транспортное средство изъяты. В отношении нарушителя возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и ст. 16.3 КоАП РФ.