Дайджест событий

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о событиях недели: новые коллекции, рекламные кампании и громкие юбилеи.

Отель «Метрополь» начинает праздновать своe 120-летие

«Здесь начинается Москва» — под таким девизом началась серия юбилейных мероприятий в отеле «Метрополь». В «Гостиной ''Метрополя''», которая устроена в духе старомосковских салонов, собиравших в свое время единомышленников, прошел первый вечер, посвященный истории отеля. Историк Екатерина Егорова рассказала об основных вехах становления отеля, в том числе про архитектуру, дизайн и знаменитых постояльцев, среди который были Александр Вертинский, Сергей Дягилев, Павел Рябушинский, Георгий Седов, Макс Линдер, Эльза Скиапарелли, Константин Циолковский, Надя Леже и многие другие. Исторические экскурсы завершились тестированием кулебяки по возрожденному рецепту 1905 года из рыбы трех видов под соусом «Икра и шампань» в окружении блюд новой русской кухни.

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Бутик-отель Twelve Reasons начал сотрудничество с Les Soeurs de Noe

Камерный бутик-отель Twelwe Reasons, расположенный в Москве на Земляном Валу в отреставрированном особняке XIX века, запустил коллаборацию с бельгийским нишевым парфюмерным брендом Les Soeurs de Noe. Гости отеля могут познакомиться с коллекцией ароматов — в каждом номере можно найти amenity kit с семпл-сетом.

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В All We Need началась «Оттепель»

Новая весенняя коллекция российской марки All We Need «Оттепель» посвящена ключевому изделию бренда — пальто. Весной в линии появятся несколько новых моделей для любого случая: от пальто из вязаного трикотажа до классических вариантов из итальянской шерсти. Кроме того, переходный момент между сезонами отражен в материалах, фактурах и цветовой гамме. Теплые пальто соседствуют с тонкими лонгсливами, шелковыми рубашками и легкими платьями, а шерстяные костюмы меняются на модели из рваного денима и хлопкового вельвета, спокойные оттенки разбавляются яркими акцентами.

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Banila Co пришла в Россию

Южнокорейская марка косметики Banila Co была основана в 2005 году и специализируется на разработке средств макияжа и ухода за кожей. Самые популярные средства — это очищающие бальзамы-щербеты Clean it Zero. На российский рынок марка выходит с линией декоративной косметики B. by Banila, объединяющей десять средств макияжа.

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Ирина Кириенко