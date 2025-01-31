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Социально-значимое имущество МУЭТ Уфы оценили в 1,9 млрд рублей

Рыночная стоимость социально значимого имущества банкротного муниципального управления электротранспорта (МУЭТ) Уфы в последний день 2024 года составляла около 3,2 млрд руб., следует из сообщения, опубликованного конкурсным управляющим должника Айдаром Газдалетдиновым на сайте единого реестра сведений о банкротстве. С учетом коэффициента на социальную значимость и масштабность лота она составляла 1,9 млрд руб., говорится в сообщении.

Социально значимое имущество МУЭТ в сентябре прошлого года выставлялось на торги в составе отдельного лота по начальной цене 2,95 млрд руб. В него включили трамвайные и троллейбусные депо на улицах Хадии Давлетшиной, Адмирала Макарова, Вологодской и проспекте Октября, подвижной состав, автотранспорт, здания и сооружения, и прочие движимые и недвижимые активы, необходимые для организации перевозок пассажиров. Минимальная цена продажи была установлена в размере 10% от начальной — 295,2 млн руб.

В октябре прошлого года Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд запретил проводить торги из-за ходатайства мэрии, просившей исключить часть активов из конкурсной массы должника.

Мэрия Уфы с 2023 года добивается передачи ей имущества должника, необходимого для организации пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам. Федеральная налоговая служба, перед которой у МУЭТ имеется задолженность, взыскивает с городской администрации 4,2 млрд руб. компенсации за социально значимое имущество предприятия. В сентябре прошлого года арбитражный суд Башкирии отказал в удовлетворении заявлений мэрии и ФНС. Заявители подали апелляционные жалобы на решение, которые сейчас рассматриваются. Очередное заседание назначено на 5 марта.

Конечная оценочная стоимость имущества социально значимого имущества МУЭТ (1,9 млрд руб.) может быть использована для расчета компенсации ФНС, указано в сообщении конкурсного управляющего.

Наталья Балыкова

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