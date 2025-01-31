Жителей Удмуртии стали в 7 раз чаще приглашать на работу в Китай

4,6 тыс. приглашений на иностранные вакансии получили жители Удмуртии в 2024 году. Как сообщают эксперты сервиса hh. ru, это на 37% больше, чем годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Четверть или 1,1 тыс. приглашений пришлись на вакансии в Беларуссию — лидер рейтинга. Их количество за год выросло на 45%. На 2-месте — Казахстан. В эту страну зафиксировали 865 приглашений, что на 12% меньше, чем годом ранее. На 3-м месте расположилась Турция с 539 вакансиями. Рост составил 262%. Затем идут Грузия и Узбекистан — 430 и 346 приглашений соответственно.

Наибольший рост по числу приглашений зафиксирован в Китай. Показатель увеличился в 7 раз и достиг 182 вакансий. Также поток приглашений вырос в 6,6 раз в Таиланд, в 4,3 раза — в Сербию.

На иностранные вакансии чаще всего предложения получали менеджеры по продажам и работе с клиентами — 13%, программисты и разработчики — 10%, операторы call-центры — 5%, дизайнеры, маркетологи — 4%, учителя, преподаватели, SMM-менеджеры по 3%, специалисты техподдержки, секретари, ассистенты — по 2%.

Медианная зарплата иностранных вакансий для жителей Удмуртии в 2024 году составила 51,7 тыс. руб. Самой востребованной категории — менеджерам по продажам — работодатели в среднем готовы были платить 67,4 тыс. руб.