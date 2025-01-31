Суд частично разблокировал счета компании-издателя пермских СМИ

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил заявление ООО «Центр деловой информации» (ЦДИ), разрешив использовать средства, находящиеся на счетах общества, для выплаты зарплаты сотрудникам. На соответствующий судебный акт первым обратило внимание Properm.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, обеспечительные меры в виде блокировки счетов ООО, которое занимается выпуском изданий Business Class и «Наш район», были приняты в декабре прошлого года в рамках иска прокуратуры Пермского края. Надзорный орган требует признать ничтожными семь контрактов, заключенных между ЦДИ и Пермской гордумой на информирование населения. Истец требует также применить последствия недействительности сделок в виде взыскания с ООО в общей сложности более 36,7 млн руб.

ЦДИ и городская дума с этими требованиями не согласны. На предварительном заседании 27 января представители общества обратились с ходатайством о частичной разблокировке счетов, чтобы общество могло выплатить заработную плату сотрудникам.