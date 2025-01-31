СМИ: из-за экокатастрофы на Кубани подорожают туры из Перми в Турцию

Из-за разлива мазута в Краснодарском крае в 2025 году увеличится стоимость зарубежных туров из Перми. В частности, Турция станет одним из самых дорогих направлений, путевки в страну подорожают на 15%. Такой прогноз дает директор агрегатора туров Poisktour Светлана Заводова местному изданию «Текст».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

«На этот инцидент быстро отреагировал рынок зарубежного направления — поднялись цены»,— говорит Светлана Заводова.

По ее словам, летний отдых в среднем отеле Турции семье из трех человек обойдется примерно в 300 тыс. руб. Альтернативой может стать менее дорогой Египет, пишет издание. Но и в эту страну туры начинают дорожать, поскольку Турция активно поднимает цены.

По данным представителя туроператора, одним из самых дешевых направлений, по сравнению с Египтом и Турцией, на лето остаются ОАЭ. Также туристы активно бронируют туры в Таиланд и Шри-Ланку.

Татьяна Ручкина