СМИ: из-за экокатастрофы на Кубани подорожают туры из Перми в Турцию
Из-за разлива мазута в Краснодарском крае в 2025 году увеличится стоимость зарубежных туров из Перми. В частности, Турция станет одним из самых дорогих направлений, путевки в страну подорожают на 15%. Такой прогноз дает директор агрегатора туров Poisktour Светлана Заводова местному изданию «Текст».
Фото: loon.site
«На этот инцидент быстро отреагировал рынок зарубежного направления — поднялись цены»,— говорит Светлана Заводова.
По ее словам, летний отдых в среднем отеле Турции семье из трех человек обойдется примерно в 300 тыс. руб. Альтернативой может стать менее дорогой Египет, пишет издание. Но и в эту страну туры начинают дорожать, поскольку Турция активно поднимает цены.
По данным представителя туроператора, одним из самых дешевых направлений, по сравнению с Египтом и Турцией, на лето остаются ОАЭ. Также туристы активно бронируют туры в Таиланд и Шри-Ланку.