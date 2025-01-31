Сочи вошел в топ направлений для отдыха в детьми в феврале

Сочи и Москва заняли второе место в рейтинге популярных направлений для отдыха с детьми в феврале. Города собрали по 7% бронирований. В Сочи путешественники предпочитают оставаться на пять ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 3,7 тыс. руб., по данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

В столице России туристы бронируют номера в среднем на четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 5,4 тыс. руб.

Первое место в рейтинге популярных направлений для отдыха с детьми в феврале занял Санкт-Петербург. Культурная столица собрала 9% бронирований. Средняя продолжительность поездки составляет три ночи. Средняя стоимость ночи — 3,9 тыс. руб.

Топ-3 закрывает Архыз. Курорт собрал 6% бронирований с детьми в феврале. Путешественники с детьми предпочитают бронировать номера в среднем на четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 12,4 тыс. руб.

В рейтинг также вошли и другие города Краснодарского края. Красная Поляна заняла седьмую позицию. В горах Сочи путешественники бронируют номера в среднем на пять ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 11,5 тыс. руб.

Краснодар занял 10 место. Средняя продолжительность поездки — две ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения — 3,9 тыс. руб.

Мария Удовик